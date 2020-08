Vasto rogo nel Ravennate, bruciati ettari di boschi

Un vasto incendio boschivo sta colpendo da ieri il Monte Battaglia in zona Casola Valsenio, nel Ravennate. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato almeno sei ettari di vegetazione tanto che gli elicotteri dei vigili del Fuoco, già presenti da ieri pomeriggio sul posto, sono stati raggiunti in mattinata dai canadair. L’allarme è stato lanciato alle 16.15 da un residente di via Chiesuola che aveva notato il rogo propagarsi nei pressi di Casola di Sopra.

Sul posto sono poi intervenuti vigili del Fuoco del comando di Ravenna ma anche da Bologna, Forlì, Rimini oltre ai volontari dei distaccamenti di Casola e di Fontanelice. Nonostante gli sforzi, le fiamme, prima di essere circoscritte, hanno oltrepassato la strada di Monte Battaglia raggiungendo i terreni del versante del Santerno. Ignote al momento le cause del rogo.

In una nota la Provincia di Ravenna ha espresso al sindaco Giorgio Sagrini e all’intera comunità di Casola Valseni “la più profonda vicinanza e solidarietà. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma il danno ambientale è senz’altro consistente e – conclude la nota – la Provincia si impegna fin da ora a fare quanto possibile per sostenere la comunità casolana nell’affrontarne le conseguenze”. (ANSA).



