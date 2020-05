Vaticano, evitare danni arte chiese

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 20 MAG – Evitare “danni irreversibili” alle opere d’arte presenti nelle chiese.

L’appello arriva dal Pontificio Consiglio per la Cultura. “Sono pervenute da più parti segnalazioni che la disinfezione di ambienti, di paramenti e di vasi sacri per il culto, necessaria in questo periodo di emergenza sanitaria, e probabilmente ancora per lungo tempo, in alcuni casi è stata effettuata mediante l’uso di detergenti non adatti a oggetti d’arte e beni culturali”, riferisce una nota dello stesso Pontificio Consiglio che pubblica un vademecum che spiega dettagliatamente come trattare e con quali prodotti specifici le opere d’arte e i manufatti storici presenti in molte chiese. Da bandire soprattutto la candeggina. Tutto questo “per evitare di procurare danni irreversibili agli oggetti più preziosi e delicati presenti nelle nostre chiese”.



