Vaticano, sostenere i processi di pace

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 7 LUG – “La Chiesa sostiene fortemente i progetti di costruzione della pace che sono essenziali per superare i conflitti e per rispondere all’emergenza del Covid-19. Senza controllare le armi, è impossibile garantire la sicurezza. Senza sicurezza, le risposte alla pandemia non sono complete”. Lo ha detto il Prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano intergale, il card. Peter Turkson in una conferenza stampa in Vaticano.

“La pandemia del Covid-19, la recessione economica e il cambiamento climatico rendono sempre più chiara la necessità di dare priorità alla pace rispetto alle questioni di sicurezza nazionale”, ha aggiunto Turkson. “Ora è il momento di costruire un mondo che riflette meglio un approccio veramente integrale alla pace, allo sviluppo umano e all’ecologia”, ha concluso.



