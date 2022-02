‘Vedere oltre’, Modena, Reggio e Parma celebrano Luigi Ghirri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 21 FEB – Dalle mostre sulla Via Emilia al

neonato ‘Premio Ghirri’, dai seminari di studio alle

testimonianze d’autore, fino a una pubblicazione. Partono le

celebrazioni di Luigi Ghirri dal titolo ‘Vedere Oltre’, nel

trentennale della morte di uno dei maggiori fotografi del

Novecento. Un ricco palinsesto di eventi celebrativi dell’arte

fotografica che caratterizzerà il 2022, promosso dalla città di

Reggio Emilia (Ghirri era nato a Scandiano), assieme a Modena e

Parma, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi. Tra i tanti appuntamenti presentati il 21 febbraio – presenti

anche l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e una

delle figlie di Ghirri, Adele – si parte con la mostra dal

titolo ‘In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in miniatura e

nuove prospettive’, ospitata a Reggio Emilia, a Palazzo dei

Musei, dal 29 aprile all’8 gennaio 2023. La città inaugura anche

il ‘Premio Ghirri per la Giovane fotografia italiana’. A Modena, dove Ghirri fece nel 1972 la sua prima mostra, ci

sarà invece un’esposizione dal 16 settembre al 16 ottobre, negli

spazi di Fmav-Fondazione moderna arti visive di Palazzo Santa

Margherita. Infine Parma presenterà un calendario di incontri e

seminari di studio, oltre a una mostra fotografica a cura dello

Csac dell’Università di Parma. Il tributo a Ghirri vedrà anche protagonista Stefano Accorsi,

che dedicherà al fotografo di Scandiano un video sui suoi

profili social. E l’opera dell’artista sarà al centro della

terza puntata di “Ti racconto l’Emilia-Romagna”, il podcast

della Regione online dal 21 febbraio con la voce, tra gli altri,

del cantautore bolognese Luca Carboni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte