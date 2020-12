Veglia su di me, storia per bambini di amore e musica

ROMA – Una famiglia strampalata, unita dall’amore e dalla passione per la musica. Il papà suona il pianoforte jazz, la mamma canta, e tra loro c’è Dora, 11 anni, che vive in un mondo tutto suo nel quale la musica e la famiglia sono una cosa sola, in un grande abbraccio. E’ il filo di ”Veglia su di me”, racconto scritto da Matteo Corradini che l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia porta sotto l’albero di Natale come strenna per bambini.

Nel cd allegato, alle musiche originali di Orazio Sciortino – uno dei giovani compositori più autorevoli sulla scena internazionale – si aggiunge la partecipazione straordinaria di Amanda Sandrelli voce narrante, alla sua prima collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e per la prima volta lettrice di un audiolibro per i più piccoli. Il volume, sulla scia di una tradizione che ormai si ripete da quindici anni, va ad aggiungersi alla collezione della collana ‘I Gusci” grazie alla quale i nomi più autorevoli della letteratura per ragazzi parlano di musica ai più piccoli prendendo spunto dalla collezione di strumenti antichi dell’Accademia di Santa Cecilia.

Il progetto, declinato per più fasce d’età, da due anni si avvale della collaborazione dell’editore milanese Curci, dal 2018 coeditore della collana. La storia raccontata da Matteo Corradini (Premio Andersen 2018) diverte e commuove offrendo l’occasione di conoscere meglio il pianoforte, strumento amato da adulti e bambini, che fa da sfondo a tutto il racconto. Illustrato da Lucia Scuderi, il libro è corredato da una scheda di approfondimento sul pianoforte a cura di Paola Pacetti. I brani per pianoforte della Suite di Orazio Sciortino sono eseguiti al pianoforte da Axel Trolese. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia punta alla divulgazione rivolta ai ragazzi attraverso iniziative diverse, dai concerti under 20 ai laboratori, orchestre e cori giovanili.

Dal 2006 ha preso vita anche il progetto editoriale con le collane I Gusci (narrativa a partire dai 7 anni), Fuori dal guscio (albi illustrati a partire dai 5 anni), i Gusci Teen (narrativa dai 12 anni).

