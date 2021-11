Vela: ad Alinghi l’ultima tappa del GC32 Trophy a Mar Menor

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Alinghi, il team svizzero di Ernesto

Bertarelli, si è aggiudicato l’ultima tappa del GC32 Racing Tour

di vela a Mar Menor Cup (Spagna), organizzato dal Club náutico

Lo Pagán, che si è concluso dopo 4 giorni e 10 prove. Alinghi ha

chiuso terminando con 20 punti, precedendo gli altri svizzeri di

Black Star Sailing Team (27 punti), secondi, e il Red Bull

Sailing Team di Roman Hagara (28 punti), terzo. Quello di

Alinghi è stato un successo netto, ottenuto con una 9 podi

parziali, tra i quali 4 primi posti, un secondo e tre terzi, con

un quarto come peggior risultato. Nello stesso tempo, Alinghi ha

conquistato anche il titolo di campione 2021 del GC32 Racing

Tour. “Complimenti a tutto il team! Sono felice di questo nuovo

successo nel GC32 Racing Tour, che conferma il titolo

conquistato nel 2019 e mostra il livello dell’impegno profuso da

Alinghi – ha commentato il patron Ernesto Bertarelli -.

Complimenti a tutti gli altri team che ci hanno sempre impegnato

a fondo. Merita una menzione personale Erik Maris, l’unico

timoniere armatore ad aver partecipato a tutte le regate di

quest’anno, vincendone alcune! La nostra stagione sportiva è ora

arrivata al termine. Il 2021 ha segnato anche il lancio

ufficiale del TF35 Trophy, con le cui barche siamo stati

presenti in sette eventi sul Lago di Ginevra e nel mare italiano

a Marina di Scarlino. Non vedo l’ora che arrivi la stagione

2022″. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte