Vela, Argentario Sailing Week: la 21/a edizione entra nel vivo

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Seconda giornata di regate alla 21/a

Argentario Sailing Week di vela, organizzata dallo Yacht Club

Santo Stefano e dal Comune di Monte Argentario (Grosseto). Le

tipiche condizioni meteo del periodo hanno consentito la disputa

regolare della regata in programma con percorsi differenziati in

lunghezza per le diverse classi partecipanti. Il vento da

Ponente è stato ancora una volta protagonista per la

soddisfazione dei 30 concorrenti, provenienti da 8 nazioni.

Nella categoria Classici al primo posto si è piazzato Il Moro

di Venezia I (Massimiliano Ferruzzi), seguito da Crivizza

(Ariella Cattai-Luigi Rolandi) e Ojala II (Susan Carol Holland).

Nei Vintage Aurici si sono avvicendati rispetto a ieri Scud

(Patrizio Bertelli) primo classificato e Marga (Marga Yachting

Partners) al secondo posto, seguiti da Chinook (Paolo Zannoni).

Nel raggruppamento Vintage Marconi la vittoria di giornata è

andata a Varuna of 1939 (Jens Kellinghusen), con Skylark of

1937 (Superyacht Classic LTD) al secondo posto e al terzo posto

Argyll (Jones Griff Rhys). Nella categoria Spirit of Tradition

ha vinto ancora Midva (Davide Besana), con Toi et Moi

(Alessandro Maria Rinaldi) in seconda posizione e Hanni II (Bjor

Heldund) in terza.

Dopo due regate, nella categoria Vintage Aurici guidano a

pari punti Scud (Bertelli), che però è avanti di diritto grazie

alla vittoria odierna, e Marga (Marga Yachting Partners). Varuna

of 1939 (Jens Kellinghusen) guida la classifica provvisoria dei

Vintage Marconi. Nella categoria Spirit of Tradition è al

comando Midva (Davide Besana). Infine, la categoria Classici

vede al primo posto Il Moro di Venezia I (Massimiliano

Ferruzzi), seguito da Crivizza (Ariella Cattai-Luigi Rolandi) e

Ojala II (Susan Carol Holland). (ANSA).



—

