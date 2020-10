Vela: Barcolana, grande successo tv e web nonostante lo stop

(ANSA) – TRIESTE, 12 OTT – Grandi numeri televisivi, web e

radio, anche se l’edizione numero 52 è stata annullata, per la

regata Barcolana di Trieste, che confermano ancora una volta la

capacità di attirare un pubblico vasto e variegato della più

grande “festa del mare” del mondo.

La diretta su Rai3 condotta da Giulio Guazzini di RaiSport ha

coinvolto 387.000 spettatori con il 4,1% dell’audience totale.

La diretta senza regata è stata proposta sia su Rai Italia nel

mondo che su Raiplay e sul canale della Tgr Friuli Venezia

Giulia. A tutto questo vanno aggiunti i servizi radiofonici

realizzati da Rai Radio1 con la voce di Germana Brizzolari. Sono

5.876.000 (il 24.7% di share) le persone che hanno visto Trieste

e il servizio della Barcolana nel Tg1 delle 20.00, a cui vanno

aggiunte quelle che hanno scelto gli altri Tg e Rainews24, che

ha informato i telespettatori lungo l’intero weekend dando

spazio sia agli aspetti sportivi che culturali e di promozione

del territorio. La diretta del sabato di Linea Blu, su Rai1, ha

coinvolto oltre 1,5 milioni di persone e di grande appeal sono

stati, nella giornata di venerdì, Uno Mattina (Rai1) e Tg2

Italia (Rai2); la Rai ha messo in campo numerose iniziative con

il programma ‘Le storie di Mirko’ su RaiPlay e Rai Canone, che

ha portato a Trieste sei abbonati.

“Oltre 10 milioni di persone – commenta Mitja Gialuz,

presidente della Società Velica di Barcola e Grignano – hanno

avuto un ‘contatto’ con la Barcolana. E’ un dato impressionante,

uno splendido segnale per chi ama il nostro sport e la nostra

città. Nonostante la regata non si sia svolta siamo stati in

grado di dare con Barcolana messaggi di valore: questa volta in

primo piano c’era la sicurezza delle persone, l’attenzione per

chi arrivava da altre città e lo screening anti Covid19. La

regata, fermata dal nostro elemento naturale, il vento, si è

rivelata un successo dal punto di vista promozionale – conclude

– in un anno così difficile”. (ANSA).



