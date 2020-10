Vela: da Luna Rossa 2 a Middle Sea Race a ‘L’Uomo e il mare’

(ANSA) – ROMA, 28 OTT – La Grande vela, quella dei personaggi

che lasciano il segno, protagonisti delle regate ormai entrate a

pieno titolo nella storia dello Yachting internazionale. Così “L’Uomo e il mare”, la rubrica di Raisport curata e condotta da

Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti, in onda questa

sera, dopo aver raccontato in apertura il varo di Luna Rossa 2, avvenuto ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove ci si prepara ad

affrontare l’edizione numero 36 della Coppa America, ha dedicato

ampio spazio alla Rolex Middle Sea Race, la regata d’altura più

famosa del mediterraneo giunta quest’anno alla sua 41 esima

edizione. Oltre alla cronaca della competizione vinta da

Giovanni Soldini sul trimarano Maserati, il finale della rubrica

è dedicato alla riedizione dello speciale ” In Regata con Cayard “, prodotto da Raisport, vincitore del premio internazionale

Film Festival . (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte