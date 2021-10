Vela: Dragon Grand Prix a Sanremo, Provezza precede tutti

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Condizioni particolari per l’ultima

giornata dell’Italian Dragon Gran Prix di vela, con cielo

nuvoloso e vento da nord sugli 8-11 nodi piuttosto instabile che

ha obbligato il Comitato di regata a spostare più volte il campo

di gara. Comunque sono state disputate due belle prove. Non

semplici regate, ma una vera e propria celebrazione del Dragone:

una barca che ha fatto anche la storia olimpica, richiamando

l’attenzione di velisti professionisti e amatoriali da ogni

parte del mondo da più di novant’anni, dimostrando una longevità

unica. In classifica la barca turca Provezza Dragon ha preceduto

nell’ordine Rocknrolla e Anapurna. Prima imbarcazione italiana è

stata Transbunker Prince, che ha ottenuto il settimo posto.

Domani il gran finale nelle acque di Sanremo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte