Vela: Europei; Tita-Banti oro nella classe Nacra 17

Condividi l'articolo

(ANSA) – AARHUS, 10 LUG – Sesta e conclusiva giornata ai

Campionati Europei in Danimarca delle discipline Olimpiche degli

Skiff Maschile e Femminile e del Catamarano Foiling. Una

giornata di medaglie, dopo il forte rallentamento di ieri del

programma, con quasi tutte le prove cancellate per troppo vento.

In casa azzurra si esulta per i Nacra 17, dove come già

all’Olimpiade di Tokyo Ruggero Tita e Caterina Banti non hanno

rivali e vincono l’oro. Lo fanno in anticipo rispetto alla ‘medal race’ perché nella prima delle due prove di flotta di

oggi prima della ‘Medal’ conquistano ancora un primo posto di

giornata e quindi la matematica vittoria nell’Europeo.

Il duo azzurro si laurea campione d’Europa 2022 con uno score

che vede un netto di 21 punti contro gli 86 dei secondi – i

neozelandesi che partecipavano al trofeo open – e i 93 dei

finlandesi primi europei dopo gli azzurri, e quindi argento. Il

bronzo è di un’altra coppia italiana, quella composta da Gigi

Ugolini e Maria Giubilei, che appartengono all’Aeronautica

Militare ma lavorano, quindi gareggiano, in mare.

Un’altra medaglia per l’Italia arriva dallo Skiff Femminile

49er:FX, con l’equipaggio Germani-Bertuzzi che si prende il

bronzo Europeo (quinte nel trofeo Open). Le ragazze azzurre

chiudono infine con un’ottima prestazione (secondo posto) in

Medal Race, in controllo sul possibile rientro delle spagnole

loro inseguitrici. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte