Vela: la storia della Barcolana naviga a ‘L’Uomo e il Mare’

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Con l’addio al capitano Sandro

Chersi, mitico marinaio e velista triestino anima della

Barcolana, appena scomparso, prende il via la puntata di oggi

della Rubrica di Raisport “L’Uomo e il Mare”, curata e condotta

da Giulio Guazzini, montaggio di Roberto Toti, In onda questa

sera alle 22,35 su Raisport +HD.

Il ricordo di Chersi attraverso le parole di Mauro Pelaschier e

Serena Galvani e a seguire, uno speciale dedicato alla storia

della Barcolana, la regata piú frequentata del mondo che da poco

ha girato la boa dei 50 anni. Un racconto che ‘l’Uomo e il Mare’

vuole riproporre con alcune voci dei protagonisti, nel segno

della passione per le barche e per le regate, ma soprattutto

della cultura del mare dedicando la puntata all’amico Sandro

Chersi, amico personale e della Rubrica, che, “ironia della

sorte, ha deciso di mollare gli ormeggi proprio nel giorno

della presentazione, a Trieste, della prossima edizione della

Coppa d’Autunno, la numero 52 fissata l’11 ottobre prossimo”.

(ANSA).



