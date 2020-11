Vela: le sfide impossibili in onda a ‘L’Uomo e il mare’

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – La barca, il mare, l’ossessione delle

sfide impossibili, e il giro del mondo. Un motivo ricorrente

nella storia affascinante delle avventure umane. La puntata di

oggi in onda alle 19.50 su Raisport+Hd della consueta Rubrica “L’Uomo e il mare”, curata e condotta da Giulio Guazzini con il

montaggio di Roberto Toti, sarà dedicata proprio alle grandi

imprese sui mari. Si parte con i festeggiamenti per la

ricorrenza dei 500 anni dal primo giro del mondo a vela

intrapreso da Ferdinando Magellano raccontato magistralmente

nella sua preziosa relazione dal Vicentino Antonio Pigafetta.

I contorni di un evento, quello vissuto attraverso il viaggio di

Magellano, che ha cambiato la storia del mondo, aprendo ad una

concezione sferica del pianeta. Abbiamo raccolto proprio nella

città di Pigafetta , Vicenza, le testimonianze, metabolizzato le

suggestioni di quell’eccellenza tutta italiana che dal

Rinascimento in poi sembra aver mantenuto la sua identità

tradizionale.

Dal primo e avventuroso giro del mondo a vela portato a termine

dalla nave Victoria, una caracca del 1500, alla regina delle

regate estreme della vela agonistica dei giorni nostri: il

Vendee Globe, il giro del mondo a vela In solitario senza scalo

ne assistenza, una sorta di Everest dei mari che domenica

prossima partirà nonostante la pandemia sanitaria, dalle Sabbles

d’Olonne in Francia. Fra i 33 skipper iscritti al via anche

l’italiano Giancarlo Pedote, skipper fiorentino, che, con il suo

60 piedi Prysmia, tenterà di non mancare la regata della vita.

Noi di Raisport, in esclusiva siamo stati a bordo e navigato con

Giancarlo prima del trasferimento a Lorient. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte