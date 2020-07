Vela: Luna Rossa a Cagliari per preparare la Coppa America

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Sotto il segno della Luna. Aspettando

la Coppa America fervono i preparativi nelle acque di Cagliari

del team Luna Rossa Prada Pirelli in vista delle regate di

dicembre in Nuova Zelanda . La puntata di oggi della Rubrica

L’Uomo e il Mare, condotta e curata fa Giulio Guazzini con il

montaggio di Roberto Toti, in onda questa sera alle 22.55 su

Raisport +HD, canale 57 del digitale terrestre, dedicherà in

apertura ampio spazio alla ripresa in acqua degli allenamenti

dell’ AC75 volante. Raisport proporrà anche una pillola di

storia del Trofeo sportivo più antico del mondo. Di seguito in

Costa Smeralda per conoscere il direttore sportivo dello

Y.C.C.S., E. Recchi, l’uomo dell’osservatorio. Poi i 10 anni

del TP 52 Azzurra già vincitore della prima frazione del

circuito, quella disputata a Cape Town in Sud Africa. In fine la

cronaca dell’ arrivo della regata oceanica Vendee Artabbles, prologo del Giro del mondo, che ha visto il nostro Giancarlo

Pedote classificarsi all’ ottavo posto in classifica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte