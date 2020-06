Vela: Luna Rossa e la Coppa America a ‘L’Uomo e il Mare’

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – La sezione “Aspettando la Coppa America” con immagini straordinarie di Luna Rossa in allenamento nelle acque di Cagliari e con il terzo capitolo delle web series, il disalberamento improvviso dell’AC75. E’ il menu d’apertura della puntata di oggi della rubrica di RaiSport “L’UOMO E IL MARE”, in onda questa sera alle 20,00 su RAISPORT +HD. E poi: dalle acque di Cagliari a quelle del Lago di Garda dove sono ripresi gli allenamenti per le classi olimpiche sotto la guida accorta del direttore Tecnico Michele Marchesini, intervistato. In primo piano le voci dei campioni del mondo della classe nacra 17 Frascari-BIssaro e Tita Banti.

A concludere la puntata condotta e curata come sempre da Giulio Guazzini, la cronaca del ” velista dell’anno” un’edizione quanto mai combattuta e del tutto anomala, condizionata dal Corona Virus e per questo disputata al Foro Italico presso la sede del Coni attraverso un collegamento via internet con velisti, atleti ed addetti ai lavori. Alla fine della premiazione le interiste con Alberto Acciari ideatore del premio, Francesco Ettorre presidente della Fiv, Giovanni Malagò presidente del Coni ed Alessandra Sensini vice presidente. (ANSA).



