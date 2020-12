Vela: ‘L’Uomo e il mare’ presenta World Series Coppa America

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Spunti di velocità da brivido, virate

mozzafiato, linee d’acqua con carene che lasciano stupefatti.

Sono gli Ac75, autentici mostri di 23 metri, scafi fatti per

volare che fra meno di due settimane saranno protagonisti nelle

acque di Auckland, in Nuova Zelanda, delle World Series, regate

preliminari della Coppa America numero 36.

Di questo è molto altro si occuperà, nella puntata di oggi alle

00.30 in onda su Rai Due, la Rubrica “L’Uomo e il mare

Aspettando la Coppa America” curata e condotta da Giulio

Guazzini con il montaggio di Roberto Toti. Le immagini

straordinarie degli scafi volanti simili più ad aeroplani che a

barche a vela sviluppate al computer per conoscere meglio ed

approfondire gli elementi di altissima tecnologia messi in

campo. La voce dello skipper Max Sirena e dell’ingegnere Davide

Tagliapietra per raccontare il significato di una sfida che

dalla vela approda al volo. L’intervista con Pietro Sibello,

talento olimpico della classe 49 e alla seconda partecipazione

in Coppa America con la Luna. Infine per la storia della

America’s Cup i trent’anni del Moro di Venezia vincitore a San

Diego nel 1992 della Louis Vuitton Cup. Il ricordo di Raul

Gardini attraverso la testimonianza di Max Procopio e Dudi

Coletti. (ANSA).



