Vela: ‘L’Uomo e il Mare’ racconta il ritorno di Bertarelli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 DIC – La Vela come la Formula Uno. Dopo

undici anni Ernesto Bertarelli patron del team svizzero Team

Alinghi torna in pista, annunciando, nel corso della

presentazione tenuta a Ginevra, la nuova sfida alla Coppa

America.

Bertarelli, imprenditore italiano di nascita e svizzero di

adozione, già vincitore ben due volte nel 2002-2003 a Auckland,

in Nuova Zelanda e nel 2007, a Valencia, in Spagna da defender,

prenderà parte alla prossima edizione dell’America’s Cup, la

numero 37 insieme a Red Bull team neo campione del mondo piloti.

Un gemellaggio che avvicina sempre di più il mondo delle regate

a quello della velocità delle auto di F1, dal momento che

Mercedes affiancherà nella prossima Coppa Ineos e Luna Rossa

potrebbe probabilmente in futuro contare sulla Ferrari.

Del ritorno di Alinghi si parlerà nella Rubrica “L’UOMO E IL

MARE”, il rotocalco curato e condotto da Giulio Guazzini, in

onda questa sera alle 21.50 su RAISPORT +HD.

Oltre all’intervista esclusiva con Ernesto Bertarelli, grande

spazio alla sfida di Luna Rossa in nuova Zelanda ripercorrendo

dall’inizio il lavoro straordinario del team guidato da Patrizio

Bertelli patron del Sindacato italiano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte