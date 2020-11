Vela: ‘l’Uomo e il mare’ sbarca su Raidue con America’s Cup

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – La storia infinita della “Coppa delle

Cento Ghinee”, il trofeo sportivo più antico del mondo, torna di

scena con la 36 ma edizione dell’America’s Cup che nelle acque

di Auckland, in Nuova Zelanda inizierà fra, pochi giorni, a

dare spettacolo con il confronto senza precedenti fra gli

sfidanti.

Protagonisti gli AC 75, monoscafi più simili ad astronavi che a

barche a vela capaci di volare letteralmente sulle onde a oltre

50 nodi.

Per questo la tradizionale Rubrica di RAISPORT “L’ UOMO E IL

MARE”, curata e condotta da Giulio Guazzini, montaggio di

Roberto Toti, da questo numero sarà interamente dedicata

all’America’s Cup con il titolo “L’UOMO E IL MARE -ASPETTANDO LA

COPPA AMERICA” .

In apertura l’intervista esclusiva con Patrizio Bertelli,

patron di Luna Rossa e marito di Miuccia Prada. Poi le voci

dello skipper Max Sirena alla sua settima Coppa America e di

Romano Battisti, stregato dalla Luna dopo l’argento olimpico nel

canottaggio a Londra 2012.

Immagini straordinarie di quelle che Bertelli definisce

macchine volanti. Riflettori puntati sul Team LUNA ROSSA PRADA

PIRELLI in allenamento con la seconda barca nelle acque

neozelandesi ed infine frammenti storici e cronaca delle fasi

più entusiasmanti della Coppa, storie di uomini e di marinai

disposti a tutto pur di entrare nella legenda! La RUBRICA “L’UOMO E IL MARE-ASPETTANDO LA COPPA AMERICA” andrà

in onda venerdi 13 novembre alle 00.40 su RAIDUE (ANSA).



