Vela: Maserati Multi 70 sorpassa Argo ed è secondo

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Al termine del quinto giorno della

RORC Transatlantic Race di vela, partita da Puerto Calero,

Lanzarote, l’8 gennaio, i tre MOD70 a capo della flotta di testa

si danno la caccia nell’oceano lungo le 2.995 miglia di corsa

fino a Grenada. PowerPlay è ancora al comando ma, nella partita

atlantica, le distanze si sono ridotte all’osso e Maserati Multi

70 di Giovanni Soldini nelle ultime 24 ore ha sferrato un

attacco all’incrocio con Argo, effettuando un sorpasso

mozzafiato che lo ha portato in seconda posizione a meno di 30

miglia dal trimarano PowerPlay di Peter Cunningham (skipper Ned

Collier Wakefield). Argo di Jason Carroll, con skipper Brian

Thompson, tallona adesso Maserati Multi 70 una decina di miglia

più indietro. Oltre a un quadro meteo fin dall’inizio complesso,

a condizionare la navigazione di Maserati Multi 70 c’è la

rottura del timone di sinistra, fuori uso a causa di un colpo

incassato poche miglia dopo la partenza. Alle 11 di questa

mattina, il tracking registra che i tre multiscafi corrono in

direzione Sud-Sud Ovest a circa 950 miglia dal traguardo dove

l’arrivo a Grenada, nei Caraibi orientali, è previsto nella

mattinata del 15 gennaio. La regata è organizzata dal Royal

Ocean Racing Club, in collaborazione con Yacht Club de France.

Maserati Multi 70 partecipa per la terza volta dopo avere

gareggiato nelle edizioni del 2016 e del 2018, quando ha

tagliato per primo la linea del traguardo con un tempo di 6

giorni, 18h54’03”. (ANSA).



