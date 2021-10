Vela: RAN 630 dal ’22 parte del Campionato italiano Offshore

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 15 OTT – In occasione della manifestazione Sea

Future, l’Accademia Navale di Livorno, assieme al Comune di

Livorno e il Comitato circoli Velici di Livorno, ha presentato

la Settimana velica internazionale Accademia Navale-Città di

Livorno 2022 di cui la RAN 630, Regata dell’Accademia Navale, è

parte integrante. Organizzata dallo Yacht club Livorno, in

sinergia con l’Accademia Navale, la RAN 630 è una regata

d’altura di oltre 600 miglia sulla rotta Livorno-Porto

Cervo-Capri-Livorno, giunta alla 5/a edizione. Confermate anche

per il 2022 le tradizionali date, dal 23 aprile-1 maggio.

La grande novità della prossima edizione è stata comunicata

ai presenti direttamente dal presidente dello Yacht club

Livorno, Gian Luca Conti, nel corso del discorso di

ringraziamento alla Marina Militare e all’Accademia Navale,

nella persona dell’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi. La RAN

630 è un tradizionale banco di prova per gli allievi

dell’Accademia di Livorno e anche gli equipaggi Double Handed

hanno dimostrato particolare apprezzamento per questa regata,

una lunga nel vero senso della parola. L’edizione 2021 è stata

vinta da un equipaggio in doppio, Maglione-Villi sul Grand

Soleil 40 Blues, così come hanno regatato in doppio anche i

vincitori in tempo reale, Roveraro-Pendibene sul Pogo 12.50

Magia e quelli in IRC, Manfredi-Murreddu sul First 44.7 Argo.

(ANSA).



