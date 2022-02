Vela: Rorc Caribbean; Soldini e Maserati Multi70 secondi

Condividi l'articolo

RPT con titolo corretto (ANSA) – ROMA, 23 FEB – Con un tempo reale di un giorno, 5

ore, 40 minuti e 57 secondi, Giovanni Soldini e il team di

Maserati Multi70 si sono piazzati secondi – a soli due minuti di

distanza dal rivale, l’americano Argo di Jason Carroll – nella

Line Honours Multihull della 13a edizione della RORC Caribbean

600, organizzata dal Royal Ocean Racing Club. A bordo con

Soldini, l’equipaggio di sette velisti.

Il percorso si è snodato per 600 miglia tra le Piccole

Antille: Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth, Saint Martin e un

giro attorno a Guadalupa, dove il sorpasso del team avversario

ha infiammato la sfida. La reazione non si è fatta attendere e

il tridente si è riportato al comando all’altezza del faro de la

Pointe Doublè (est di Guadalupa) e da lì ha mantenuto un

vantaggio. Nell’ultima bolina prima del traguardo, con un

distacco ridotto ormai a poche lunghezze, i due multiscafi hanno

dato vita a un entusiasmante match race. L’ha spuntata Argo, che

ha tagliato per primo il traguardo e stabilito il nuovo record

di velocità di regata, terminando la corsa in un giorno, 5 ore,

38′ e 44″. Il record di velocità precedente era stato fissato da

Soldini e Maserati Multi70 nel 2019 in un giorno, 6 ore e 49′.

All’inseguimento, l’inglese Power Play di Peter Cunningham,

capitanato da Ned Collier Wakefield, che ha navigato insieme al

francese Loick Peyron. (ANSA).



