Vela, RORC Transatlantic: Maserati pronta a dare battaglia

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – E’ partita oggi l’8/a RORC

Transatlantic Race.

Maserati Multi 70 e le altre 31 imbarcazioni iscritte alla

regata hanno tagliato la linea di partenza in due flotte

scaglionate davanti ad Arrecife con un vento di 15-18 nodi da

est. Da Puerto Calero, Lanzarote, percorreranno 2.995 miglia,

superando le Canarie e navigando attraverso l’oceano Atlantico

fino all’isola di Grenada, nei Caraibi orientali. Sulla linea,

armati di foil di ultima generazione, i diretti rivali del team

italiano: Argo con Brian Thompson (Usa), e PowerPlay che vede a

bordo i velisti inglesi Giles Scott (tattico di Ineos Team UK in

Coppa America, vincitore di due ori olimpici nella Classe Finn)

e Miles Seddon (che, con Phaedo3, nel 2015 ha stabilito il

record su questa tratta). Terzo competitor del team italiano è

il maxi-trimarano di 80 piedi Ultim Emotion 2 di Antoine Rabaste

(Francia). Una sfida aperta al record di velocità di 5 giorni,

22h46’03”, stabilito dal MOD70 Phaedo 3 di Lloyd Thornburg nel

2015. Maserati Multi 70, in assetto volante, è partito sotto

costa, più al largo invece Argo e PowerPlay. Alla boa di

disimpegno i trimarani hanno effettuato la prima strambata con

ordine di passaggio PowerPlay, seguito da Maserati Multi 70 e

Argo. Maserati Multi 70 naviga in seconda posizione a una

velocità di 25 nodi a meno di due miglia dietro PowerPlay. “La

situazione meteo si conferma complessa – ha commentato Giovanni

Soldini, a pochi minuti dalla partenza -. La grande decisione

sta nel rischiare di rimanere più bassi e avere venti leggeri o

invece cercare il fronte freddo al nord col rischio però di non

riuscire a riagganciare l’Aliseo sulla fine del percorso e

quindi rimanere incastrati nell’alta pressione che si forma

dietro il fronte. Sarà una regata molto tattica e noi siamo

determinati. Ci sarà da divertirsi”.

Maserati Multi 70 partecipa alla RORC Transatlantic Race per la

terza volta dopo aver gareggiato nelle edizioni del 2016 e del

2018, quando ha tagliato per primo la linea del traguardo con un

tempo di 6 giorni, 18h54’03”. L’equipaggio che accompa Giovanni

Soldini è composto da Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez,

Thomas Joffrin, Francesco Pedol, Matteo Soldini. (ANSA).



