Vela, RORC Transatlantic Race: trionfo di Maserati e Soldini

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Maserati Multi 70 ha tagliato per

prima il traguardo dell’8/a RORC Transatlantic Race di vela.

Sull’imbarcazione, guidati dallo skipper Giovanni Soldini, hanno

navigato Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin,

Francesco Pedol e Matteo Soldini. In una corsa lanciata

attraverso l’Atlantico, da Lanzarote a Grenada (2.995 miglia

nautiche), l’equipaggio ha concluso la prova con il tempo reale

di 6 giorni, 18h51’41”. Al termine della competizione, il

trimarano si lascia alle spalle 3.476,5 miglia reali, con una

velocità media di 21,4 nodi. In seconda posizione, a qualche

miglia di distanza, PowerPlay di Peter Cunningham, con Ned

Collier Wakefield skipper, e a bordo i velisti inglesi Giles

Scott (tattico di Ineos Team UK in Coppa America, nonché

vincitore di due ori olimpici nella classe Finn) e Miles Seddon

(che, con Phaedo3 nel 2015, ha stabilito il record su questa

tratta). Terzo Argo di Jason Carroll, con Brian Thompson

skipper. “E’ stata una regata al cardiopalma! Il nostro

equipaggio ha dato il massimo e Maserati Multi70 ha fatto

davvero la differenza – esulta Soldini -. Sono molto

soddisfatto. Il frutto del lavoro di questi anni è sotto i

nostri occhi. E’ stato un percorso lunghissimo di ricerca e

sviluppo: attraverso record, giri del mondo e competizioni,

abbiamo continuato a cercare soluzioni e la barca è gradualmente

giunta a una maturazione che le consente un volo stabile e in

sicurezza, con performance nettamente superiori – almeno in

queste condizioni -, a quelle dei suoi avversari che pure stanno

seguendo da anni la stessa strada e viaggiano con le ultime

generazioni di foil. I progressi aerodinamici e cinetici fatti

nell’ultimo anno, grazie al contributo degli ingegneri del

Maserati Innovation Lab e del progettista Guillaume Verdier,

sono evidenti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte