Vela: varata ‘Alla Grande-Pirelli’ di Ambrogio Beccaria

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – È stato varato a Genova il monoscafo ‘Alla Grande-Pirelli’, il nuovo Class40 di Ambrogio Beccaria,

velista milanese trentenne che nel 2019 è stato il primo

italiano a vincere la Mini-Transat. La barca, disegnata da

Gianluca Guelfi in collaborazione con Fabio D’Angeli, grazie al

supporto del main e lead sponsor Pirelli, prossimamente partirà

per la Sicilia, in vista della prossima edizione della

Palermo-Montecarlo. Il progetto si avvale inoltre della

collaborazione e del sostegno di Mapei (global sponsor).

La costruzione è durata sei mesi e si è svolta nel neonato

cantiere SanGiorgio Marine di Edoardo Bianchi, in passato

project manager di Persico Marine nella costruzione delle

imbarcazioni foiling di Luna Rossa e lui stesso velista

olimpionico.

“Alla Grande è un’astronave! – ha commentato Beccaria – Con

Guelfi abbiamo scelto una barca, tra le 40 che abbiamo studiato,

che fosse la più facile con condizioni difficili. Non quella con

la resistenza più bassa, ma quella che avesse l’atteggiamento

migliore. Inoltre abbiamo disegnato le vele prima di disegnare

la barca, cosa che ci ha permesso di sapere con più precisione

che carattere avrebbe avuto Alla Grande. Una novità importante –

ha aggiunto il velista – è che abbiamo utilizzato i compositi di

Northern Light Composite, materiali a basso impatto ambientale:

abbiamo costruito il portellone di prua e di poppa e il

portastrumenti con una fibra di lino e una resina termoindurente

e riciclabile. Ora li testeremo in mare”. (ANSA).



