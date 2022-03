Vela:Coppa America a Barcellona ‘corre’ a ‘L’Uomo e il Mare’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – I segnali straordinari di una nuova e

promettente stagione della vela con il recente e atteso annuncio

del defender neozelandese che sceglie Barcellona come località

dove sarà disputata la 37ma edizione dell’ America’s Cup. Dopo i

Giochi Olimpici, la città catalana, icona di sostenibilità,

misto di storia e modernità candidata a diventare la capitale

digitale e tecnologica d’Europa. Con il punto sulla Coppa,

notizia del momento, apre la puntata odierna della Rubrica della

Rai ” L’UOMO E IL MARE, curata e condotta come di consueto da

Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 23.30 su RAISPORT +HD.

Di seguito l’intervista esclusiva con il Presidente della

Federazione Italiana della Vela Francesco Ettorre che, a Genova,

fa il punto sull’avvio di stagione, soffermandosi anche sui

valori della vela al di là del puro agonismo. Infine, nell’anno

che segue il conseguimento dell’attesa medaglia d’oro conquistata da Ruggero Tita e Caterina Banti in classe Nacra 17

all’Olimpiade di Tokyo 2020, il fascino del passato con il

ricordo dell’Olimpiade del 1960 a Napoli, teatro della grande

vela. Le voci del Presidente del Reale Yacht Club Canottieri

Savoia di Napoli, fondato nel 1893, e le storie infinite

raccolte nel libro “1960 Napoli Olimpica” di Paolo Rastrelli e

Sergio Pepe. (ANSA).



