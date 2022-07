Vela:da novità ibrido a Giraglia, ‘L’Uomo e il Mare’ è green

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Tracciare una strada verso il

cambiamento inseguendo il sogno sempre più vicino alla realtà di

un’ecosostenibilità completa. L’innovazione verso un nuovo modo

di affrontare il mare e la navigazione ad emissioni zero.

Una sfida senza precedenti che il cantiere Benetti, fiore

all’occhiello del Made in Italy, con il nuovissimo B.Yond 37

metri, lancia al settore della nautica, confermandosi

l’imbarcazione più green del mondo nella sua categoria. Questo

il tema affrontato in apertura di puntata dalla Rubrica “L’Uomo

e il mare”, il programma ideato, curato e condotto da Giulio

Guazzini, in onda questa sera alle ore 23.00 su Raisport +HD.

Con la voce dei protagonisti, in occasione del varo, i

particolari del sistema E-Mode Hybrid di Siemens Energy che

combinato ai filtri catalitici SCR adottati dai motori diesel

Euro 6D, fanno del Benetti B.Yond 37 un esempio singolare di

architettura integrata, dove si può passare con semplicità dalla

propulsione meccanica a quella elettrica e viceversa.

Da un varo all’altro, da un’emozione all’altra, di seguito le

immagini di un’ altro varo eccellente quello di FlyingNikka

dell’ armatore italiano Roberto La Corte, la prima imbarcazione

a vela da regata d’altura dotata di foil come Luna Rossa. Infine

le immagini straordinarie della Gìraglia, la regata d’altura più

famosa del mediterraneo. (ANSA).



—

