Vela:’L’Uomo e il Mare’ tra Roma Giraglia e sfida Luna Rossa

(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Capacità di reazione, resilienza

dettata dalla grande passione, convinzione di poter lanciare un

messaggio di speranza come forse solo la vela sport, complesso

per eccellenza, sá fare. Questo il tema trainante della quarta

puntata dell’ “UomoeIlMare” la rubrica Rai, curata e condotta da

Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti in onda su

Raisport + HD alle ore 21.15.

In apertura, sul lago di Garda, a Riva, dove protagonisti sono

stati i giovani lupi di mare della classe Optimist. Poi le

interviste esclusive con i campioni specialisti delle tavole

volanti : Giorgia Speciale e Marco Calbucci già proiettati alle

Olimpiadi di Parigi 2024.

Di seguito la grande altura con la Roma x2 e x tutti oltre alla

Roma Gìraglia, partite in contemporanea. Le immagini di Luna

Rossa impacchettata per essere trasferita via nave in Nuova

Zelanda, ad Auckland palcoscenico della Coppa America.

Infine l’apertura del Salone internazionale delle Nautica di

Genova, capace, a dispetto dei danni creati dalla pandemia, di dare un contributo positivo, per una reale ripresa dell’

economia del settore nel segno de mare.



