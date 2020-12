Vela:protagonisti Coppa America parlano a ‘L’Uomo e il mare’

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Aspettando la Coppa America, il

trofeo sportivo più antico del mondo, 170 anni di sfide sui mari

nel segno della tecnologia e dell’innovazione. Con le immagini

straordinarie e suggestive della storia dell’Amerrica’s Cup si

apre la quinta puntata della trasmissione di Raisport ”

L’UomoeilMare – Aspettando la Coppa America ” la Rubrica

dedicata alla vela, al mare e ai suoi personaggi curata e

condotta da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti, in

onda questa sera alle 00.40 su Raidue.

La voce autorevole di Francesco Mongelli navigatore di Luna

Rossa Prada Pirelli specializzato nell’analisi dei dati e nello

sviluppo delle strumentazioni di bordo. Seguono le interviste

esclusive con Shannon Falcone, Sailor di Luna Rossa, con

all’attivo 6 partecipazioni alla Coppa e con Matteo Celon il

più giovane a entrare nel team paradinio grazie al progetto New

Generation. Infine il ricordo dell’avventura di Azzurra nell’83

a Newport, qualcosa che fece entrare l’Italia come nazione nel

mondo dorato della Coppa America. (ANSA).



