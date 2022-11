Veltroni racconta la Costituzione ai ragazzi di oggi

Condividi l'articolo

(di Marzia Apice) (ANSA) – ROMA, 14 NOV – WALTER VELTRONI CON FRANCESCO

CLEMENTI, LA PIU’ BELLA DEL MONDO. LA COSTITUZIONE RACCONTATA A

RAGAZZE E RAGAZZI (Feltrinelli, pp. 144, euro 15) C’è Ada, coraggiosa ragazzina che diventa staffetta

partigiana e sfida i fascisti con la sua forza d’animo e la sua

bella grafia. C’è Pio, il bambino che camminando, studiando e

immaginando le cose che ancora non ci sono, accende i cuori di

chi lo ascolta mentre si oppone ai soprusi della mafia. E poi

ancora c’è Anna, che con una dolce fermezza fa comprendere alla

sua migliore amica che ognuno di noi ha la libertà di voler bene

a chiunque, a prescindere dal sesso, perché non c’è nessuna

colpa ad amare chi si ama. Sono 12, esattamente quanti i

Principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, i

bambini protagonisti delle storie ideate da Walter Veltroni per

il libro “La più bella del mondo” (Feltrinelli, disponibile dal

15 novembre) che racconta ai più giovani la Costituzione.

Il libro, scritto con il costituzionalista Francesco Clementi

e illustrato da Marcella Onzo, è pensato per ragazze e ragazzi

dagli 11 anni in su: una piccola grande raccolta di storie, che,

mescolando il passato al presente, sembrano perfette per non

invecchiare mai. Esattamente come la Costituzione che, nel suo

75/o compleanno, è ancora oggi una ‘stella polare’ nel suo

essere attuale e capace di rispondere alle questioni più

complesse dei nostri tempi. Repubblica, diritti e dignità,

impegno, autonomia e lingua, libertà, dialogo e futuro, e infine

accoglienza, pace e tricolore: sono queste le parole che animano

le storie esemplari di Veltroni e che si legano

indissolubilmente ai 12 Principi della Costituzione commentati

in modo approfondito e chiaro da Clementi.

In quelle parole e in quegli articoli risiede l’impegno dei ‘padri costituenti’ a gettare le basi per ricostruire un Paese

distrutto dalla furia della guerra e il loro prezioso talento di

pensare ai contemporanei così come alle generazioni future. Non

dobbiamo quindi sorprenderci se anche adesso in quella Carta, “la più bella del mondo” appunto, possiamo ritrovare l’orgoglio

di sentirci popolo e per onorare da esseri umani e cittadini

consapevoli i valori che ci uniscono e su cui si basa il nostro

vivere civile, tra diritti e doveri, nel rispetto della libertà,

della dignità dell’uomo e di ogni diversità. Perché, come spiega

Veltroni stesso nell’introduzione, è importante far comprendere

ai ragazzi, e ricordarlo ai grandi, che “la nostra Costituzione

non è solo un elenco di regole e di doveri, ma è anche, direi in

primo luogo, un affascinante racconto di un Paese possibile, di

una vita possibile. Il testo non è una fotografia, ma

un’immagine in continuo movimento. È un inventario di obiettivi

sociali e civili che ci riguardano tutti, nessuno escluso. La

nostra Costituzione è la più alta ‘intenzione’ collettiva

codificata per legge di cui possiamo tutti disporre”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte