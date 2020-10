Vendono capi contraffatti su Facebook, coppia denunciata

(ANSA) – BOLOGNA, 06 OTT – Acquistavano online abiti di marca

contraffatti, che poi rivendevano su un gruppo privato creato su

Facebook, dove pubblicavano anche le foto dei vestiti che loro

stessi indossavano, improvvisandosi modelli. A gestire il

commercio illegale sarebbero stati due coniugi di Imola,

entrambi sui 30 anni e incensurati, smascherati e denunciati

dalla Guardia di Finanza di Bologna che nel loro appartamento ha

sequestrato un centinaio di capi di abbigliamento e accessori di

note marche ( Rolex, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Armani,

Gucci, Michael Kors, Adidas, Nike, Hermes, Colmar e Burberry),

tutti falsi.

L’indagine delle Fiamme Gialle è stata avviata un paio di

mesi fa, nel corso di attività di controllo economico del

territorio per contrastare la contraffazione con verifiche anche

sui social network. I militari hanno scoperto l’esistenza del

gruppo privato, che contava circa 500 iscritti e dove la coppia

pubblicava periodicamente le foto dei capi in vendita. Dopo che,

qualche giorno fa, un cliente era stato rassicurato sul fatto

che presto sarebbe arrivata nuova merce, i militari hanno

avviato appostamenti sotto casa dei coniugi, individuando il

momento in cui un corriere ha consegnato un pacco voluminoso.

Poche ore più tardi, sul gruppo sono cominciate a comparire

nuove foto degli abiti appena arrivati.

A quel punto è scattata la perquisizione che ha portato al

sequestro della merce, oltre che di un bollettario con

annotazioni relative alle vendite, e alla denuncia dei coniugi.

A quanto pare, i due avevano escogitato questo sistema per

mantenersi, visto che la donna è casalinga e l’uomo fa solo

lavoretti saltuari. (ANSA).



