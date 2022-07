Venduta per 2,7 mln dollari la ‘giacca lunare’ di Buzz Aldrin

Condividi l'articolo

La giacca della tuta di volo indossata da Buzz Aldrin durante la storica missione di Apollo 11 sulla luna, l’11 luglio del 1969, è stata venduta a un’asta a New York per 2,7 milioni di dollari. Lo rende noto Sotheby’s.

La giacca bianca, che reca la bandiera americana, i loghi della Nasa e della missione Apollo 11 e il nome ‘E. Aldrin’, faceva parte di una collezione personale di oggetti che l’astronauta di 92 anni ha deciso di mettere in vendita. “Questo capo eccezionalmente raro è stato conteso da diversi offerenti per quasi dieci minuti prima di essere venduto a un acquirente per telefono”, si legge in una nota di Sotheby’s.

“Dopo un’attenta riflessione, mi è sembrato il momento giusto per condividere con il mondo questi oggetti, che per molti sono simboli di un momento storico, ma che per me sono sempre rimasti ricordi personali di una vita dedicata alla scienza e all’esplorazione”, ha detto Buzz Aldrin, l’ultimo superstite del trio di astronauti dell’Apollo 11 che includeva anche Neil Armstrong e Michael Collins, annunciando la vendita.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte