Venerdì sciopero generale Usb, a rischio trasporti

Nuovo sciopero generale per venerdì 26 maggio indetto dal sindacato di base Usb. Previsti disagi nei trasporti, coinvolta anche la scuola. La protesta non interesserà i servizi essenziali delle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. “Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli”, afferma la sigla sindacale, chiedendo “300 euro netti subito in busta paga”.

Fs ha reso noto che “circoleranno regolarmente” le Frecce e gli Intercity di Trenitalia nella giornata di domani mentre Italo ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a Roma non ci dovrebbero essere blocchi di bus, metro, tram e ferrovie.

“Servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral”, informa Romamobilità. A Milano il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. A Napoli tram, bus e filobus garantiti dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. (ANSA).



