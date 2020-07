Venezia: Anna Foglietta condurrà serate apertura e chiusura

L’attrice Anna Foglietta condurrà le serate di apertura e di chiusura della 77/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2020, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia. La serata di apertura si terrà mercoledì 2 settembre alla Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, e la cerimonia di chiusura sarà il 12 settembre, con l’annuncio dei Leoni e degli altri premi ufficiali. Attrice versatile, in teatro, televisione e cinema, Anna Foglietta è impegnata attivamente nel sociale con la onlus Every Child Is My Child, di cui è presidente, e recentemente ha collaborato con Banco Alimentare durante l’emergenza Covid-19. Di prossima uscita il film di genere e opera prima “Il talento del calabrone”, all’interno del quale Anna è protagonista femminile al fianco di Sergio Castellitto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte