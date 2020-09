Venezia: oggi in gara ‘Nomadland’ e il film di Baydarov

Debuttano oggi gli ultimi due titoli del concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il più atteso, anche perché sulla carta è dato già tra i possibili titoli da corsa all’Oscar, è NOMADLAND di Chloe Zhao, con Frances McDormand (assente al Lido) nel ruolo di Fern, che da nomade moderna si costruisce una vita diversa in una società in crisi. L’altro, TRA UNA MORTE E L’ALTRA del regista azero Hilal Baydarov, è la storia della pericolosa ricerca da parte di un giovane irrequieto della sua ‘vera’ famiglia.

Fuori concorso PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio Verdelli, che traccia un ritratto del grande cantautore genovese e il documentarista premio Oscar Alex Gibney che in CRAZY, NOT INSANE, racconta la dottoressa Dorothy Otnow Lewis, psichiatra che ha esaminato numerosi serial killer.

Fra le proiezioni speciali il primo episodio di 30 COINS (30 MONEDAS), serie apocalittica dark comedy per Hbo Europe di Alex De la Iglesia. A Orizzonti passa in concorso l’opera prima di Pietro Castellitto, I PREDATORI, che intreccia tante storie nella ‘giungla’ di Roma.

Le Giornate degli Autori si chiudono con il provocatorio SAINT-NARCISSE di Bruce La Bruce: protagonista il 22enne Dominic, che alla morte della nonna scopre i segreti della sua famiglia e rimane coinvolto in una strana rete di sesso, vendetta e redenzione.



