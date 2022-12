Venezuela: abolita carica di presidente ad interim di Guaidó

Condividi l'articolo

(ANSA) – CARACAS, 31 DIC – Una maggioranza di membri del

Parlamento eletto nel 2015 ha votato ieri in seconda lettura una

risoluzione che prevede l’eliminazione dallo statuto per la

transizione del Venezuela la carica di presidente ad interim che

dal 2019 ricopriva Juan Guaidó.

La decisione era già stata adottata una settimana fa, ricorda

il quotidiano El Nacional, ma su richiesta dello stesso Guaidó

era stata decisa una seconda riunione per dibattere le

implicazioni del provvedimento, nel tentativo di salvare l’unità

dell’opposizione.

Tuttavia, al termine della sessione, tenuta via zoom, la

votazione ha confermato l’eliminazione della carica di

presidente ad interim con 72 sì (dei partiti Primero Justicia,

Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo e Movimiento por el

Venezuela), 29 no (di Voluntad Popular e Causa R) e otto

astensioni.

Quando Guaidó decise di autoproclamarsi nel febbraio 2019

presidente ad interim non riconoscendo la vittoria elettorale

dell’attuale presidente Nicolás Maduro, fu appoggiato da una

cinquantina di Paesi, soprattutto occidentali, fra cui Stati

Uniti e quasi tutta l’Europa. (ANSA).



