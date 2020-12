Venezuela: aperti i seggi per le elezioni legislative

(ANSA) – CARACAS, 6 DIC – Alle 6 locali (le 11 italiane)

si sono aperti in Venezuela i seggi per elezioni legislative

convocate dal governo del presidente Nicolás Maduro, e

boicottate dall’opposizione guidata da Juan Guaidó, per il

rinnovo dell’Assemblea nazionale (An, 277 seggi) che si attiverà

il 5 gennaio prossimo per il periodo 2021-2026.

I 14.221 centri elettorali del Paese, dove 20,7 milioni di

aventi diritto potranno votare elettronicamente, saranno aperti

fino alle 18, o fino a quando l’ultimo elettore in attesa avrà

potuto esprimere il suo voto.

In assenza delle tradizionali missioni di osservazione

elettorale (Onu, Osa, Ue e Centro Carter) la consultazione sarà

seguita da delegati di organismi latinoamericani, africani,

russi, turchi e iraniani, e da numerose personalità, fra cui gli

ex presidenti Evo Morales (Bolivia) e Rafael Correa (Ecuador), e

la senatrice progressista colombiana Piedad Córdoba.

Ieri il Parlamento uscente presieduto da Guaidó ha approvato

una risoluzione in cui ha rivolto un ultimo pressante appello al

boicottaggio delle elezioni e una richiesta alle Nazioni del

mondo a mantenere il rifiuto di riconoscere la “farsa

elettorale” in corso.

Da parte sua Maduro, ricevendo ieri sera “personalità di

cinque continenti” che accompagneranno come osservatori le

operazioni di voto, ha sottolineato che la consultazione

permetterà di “restituire alla gente una istituzione

fondamentale come il Parlamento”.(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte