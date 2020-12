Venezuela: elezioni, arrivati osservatori dalla Russia

(ANSA) – CARACAS, 05 DIC – Una delegazione russa di

osservatori è giunta oggi a Caracas per partecipare al ‘Programma di accompagnamento internazionale’ previsto dal

governo del presidente Nicolás Maduro in vista delle elezioni

che si svolgeranno domani per il rinnovo dell’Assemblea

nazionale (An, Parlamento unicamerale). Lo riferisce il portale

di notizie russo in spagnolo Sputnik.

La missione, preannunciata giorni fa dal ministro degli

Esteri russo Serghiei Lavrov, è composta da una decina di

deputati e senatori russi, ed è guidata da Igor Ananskij,

vicepresidente della Duma (Camera bassa del Parlamento).

Questa delegazione, ha indicato la presidente del Consiglio

nazionale elettorale (Cne), Indira Alfonzo, si unisce ai

rappresentanti di 16 Paesi inviati da vari organismi

latinoamericani e internazionali.

I principali organismi internazionali che dispiegano missioni

di osservazione elettorale – fra cui l’Onu, l’Unione europea

(Ue), l’Organizzazione degli Stati americani (Osa), il Centro

Carter – non si sono attivati in questa occasione nell’ambito di

forti polemiche esistenti sulla reale trasparenza del voto, e di

fronte anche al boicottaggio proclamato dall’opposizione più

radicale che fa riferimento a Juan Guaidó. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte