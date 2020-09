Venezuela: elezioni, sì opposizione moderata a voto del 6/12

(ANSA) – CARACAS, 05 SET – Luis Parra, leader di una

coalizione di partiti di opposizione che hanno scelto la via del

dialogo con il governo del presidente Nicolás Maduro, ha

presentato ieri a Caracas nella sede del Consiglio nazionale

elettorale (Cne) l’iscrizione della piattaforma ‘Alianza

Venezuela Unida’ per le prossime elezioni legislative del 6

dicembre. Lo scrive oggi il quotidiano Ultimas Noticias.

“Dal potere legislativo – ha dichiarato Parra ai giornalisti

ricordando il suo ruolo di presidente dell’Assemblea nazionale

(An) appoggiato dal governo in sostituzione del leader

dell’opposizione Juan Guaidò – siamo venuti qui per formalizzare

l’iscrizione di una piattaforma politica del Venezuela unito,

una cosa che abbiamo sempre sognato”.

Insieme ad altri oppositori (Goyo Noriega, Negal Morales e

Conrado Pérez) Parra ha presentato la documentazione del

raggruppamento che riunisce i partiti Primero Justicia, Voluntad

Popular e Un Nuevo Tiempo, i cui massimi dirigenti, oppositori

radicali, sono stati estromessi in giugno e luglio dal Tribunale

supremo di giustizia (Tsj) e sostituiti da altri più moderati a

cui sono stati attribuiti i pieni poteri di gestione ed i

simboli per partecipare ad elezioni.

Successivamente Jonathan Patti, del partito Copei, ha

presentato una seconda coalizione, Alianza Democrática, composta

dai partiti Copei, Acción Democrática, Esperanza por el Cambio,

Alianza Progresista e Cambiemos.

Patti, illustrando gli obiettivi di questa iniziativa, ha

sostenuto che si cerca di “rispondere soprattutto alla richiesta

del popolo venezuelano che i leader politici si occupino in

primo luogo dei cittadini”.

Lo scenario politico ed elettorale è stato agitato di recente

in Venezuela dalla decisione di due leader oppositori di peso,

Henrique Capriles e Stalin González di abbandonare le posizioni

di Guaidò e di altri leader oppositori radicali di considerare

una “farsa” e una “truffa” le elezioni fissate dal governo per

il rinnovo a dicembre dell’Assemblea nazionale.(ANSA).



