(ANSA) – WASHINGTON, DEC 6 – “Le frodi elettorali in

Venezuela sono già state commesse. I risultati annunciati

dall’illegittimo regime di Maduro non rifletteranno la volontà

del popolo venezuelano. Quello che sta accadendo oggi è una

frode e una farsa, non una elezione”: lo ha twittato il

segretario di Stato Mike Pompeo. (ANSA).



