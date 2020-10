Venier, fa 70 ma ‘zia Mara’ è sempre a tutto gas

Mara Venier, veneziana di nascita romana di adozione, riassumerla è un compito arduo. Il 20 ottobre spegne 70 candeline. E’ una delle regine incontrastate del piccolo schermo. Ha una carica vitale da fare invidia, continua a dominari gli ascolti con la sua Domenica In su Rai1 ed è un concentrato di simpatia. Un’edizione quella del contenitore domenicale del pomeriggio dell’ammiraglia del servizio pubblico (la terza consecutiva, in totale 11 quelle che negli anni ha condotto) ancora una volta a sua immagine e somiglianza, senza copione, con grande spazio all’improvvisazione dopo aver tenuto compagnia agli italiani da sola in studio durante il lokdown – molto ironico l’ultimo duetto con il suo amico di sempre ed ex amore degli anni che furono Renzo Arbore “ma perchè allora ci siamo lasciati” chiede lei – ma anche quello con l’amica Maria de Filippi che è andata a trovarla e a lei si è confessata in maniera intima, o anche con l’attore Pierfrancesco Favino (“Non mi sembra vero, ti aspetto da anni: io ti amo!”). Mara è donna forte e autorevole, mette allegria e positività . Ma il suo impatto in tv è dovuto anche alla sua fragilità, alla sua capacita’ di piangere, al suo mostrarsi per quello che è. Il pubblico premia la sua autenticità di linguaggio, di intelligenza e curiosita’. Dal 2010 al 2013 ha condotto il programma pomeridiano La vita in diretta su Rai 1 dapprima assieme a Lamberto Sposini ed in seguito assieme a Marco Liorni. Nel 2014 verrà allontanata ldall’oggi al domani. “Mi hanno tolto La vita in diretta e Domenica in senza nemmeno una convocazione, senza dirmi nulla, senza un ringraziamento. Mi hanno dato un calcio come si fa con una scarpa vecchia», ha ricordato la regina della domenica più volte anche in occasione della presentazione della nuova stagione di Domenica in. Poi, la mano tesa di Maria De Filippi – che l’ha voluta a Tu si que vales, su Canale 5 – le ha permesso di rimettersi in sella. E, due anni fa, di far ritorno in Rai. “E dire che mi avevano rottamata. Ho passato l’inferno, ma non bisogna mollare. La rivincita arriva sempre”, ha ammesso Mara. Che ora guarda al futuro, alle sue interviste e al pubblico che l’aspetta a casa, per una domenica in compagnia anche se ha detto in più occasioni che questa sarà la sua ulyima edizione. In primavera è andata in onda anche con la gamba fasciata dopo essere scivolata prima della diretta per non abbandonare il pubblico. Non è la prima volta che alla Venier capitano queste disavventure: nel ’95 fu la prima ad apparire in tv con la gamba ingessata quando fu ‘travolta’ da Luca Giurato a Domenica in mentre ballavano insieme. In quella occasione si ruppe i legamenti del ginocchio e presentò il programma seduta. Veneziana, subito dopo la famiglia si è trasferita a Mestre per il lavoro del padre, ferroviere, sarà l’amore a portarla a Roma: a soli 17 anni, infatti, si innamora e rimane incinta della figlia Elisabetta, e poco dopo, nel 1971, si sposa e trasferisce nella Capitale in compagnia di Francesco Ferraccini, determinato a tentare la carriera di attore. Ci vorrà poco per il suo debutto invece proprio di Mara sul grande schermo: è il 1973 e Sergio Capogna la sceglie per il suo film Diario di un Italiano. Prenderà poi parte alla serie TV di Dario Argento La porta sul buio e da lì la sua carriera spiccherà il volo. Negli anni Ottanta, Mara è nel cast di molte pellicole tra cui Testa o croce (1982) di Nanni Loy, che la diresse anche nel suo ultimo film per il grande schermo, Pacco, doppio pacco e contropaccotto (1993). Una curiosità: Mara tornerà al cinema, ma soltanto per interpretare se stessa! Succederà in Paparazzi (1998), Torno a vivere da solo (2008) e Vacanze di Natale a Cortina (2011). Mara decide di dedicarsi al ruolo di presentatrice, arrivando ad affiancare Luca Giurato a Domenica In nel 1993. La Venier ha collaborato anche con Pippo Baudo nel Dopofestival di Sanremo e Luna Park. Nel 1997, lascia la Rai per Mediaset , debuttando con la serata Donna sotto le stelle e con la trasmissione Ciao Mara. Dopo essere tornata in Rai, diventando unica conduttrice di Domenica In nel 2002 fino al 2006, anno della storica lite tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila, quando a causa delle polemiche Mara fu sostituita da Lorena Bianchetti. Nel 2009, la Venier è inviata speciale de La Fattoria, con una breve parentesi in Mediaset prima di tornare in Rai con La vita in diretta. Gli amori: dopo Ferracini l’amore per Pier Paolo Capponi, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Paolo. Nel 1984 ha sposato a Las Vegas Jerry Calà, con cui il matrimonio è durato pochissimo, ma sono rimasti molto amici. Successivamente ha avuto una lunga storia d’amore con Renzo Arbore. Nel 2006 sposa Nicola Carraro, “l’amore della mia vita. La mia fortuna più grande è stata incontrarlo”. Lo ha raccontato anche nel suo libro gli Amori della zia”. Dove ricorda anche la breve e travolgente passione che la legò per un anno e mezzo al divo di Hollywood Armand Assante. Ma ora solo occhi per il suo Nicola e i suoi amati nipoti

