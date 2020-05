Vento forte in arrivo in Emilia-Romagna

Vento forte e temporali in arrivo in Emilia-Romagna. Nella giornata di domani, lunedì 11 maggio, Protezione civile e Arpae prevedono dalle prime ore lo sviluppo di temporali organizzati sul settore appenninico centro-occidentale, che potranno interessare in seguito la pianura occidentale. I quantitativi previsti sulle aree appenniniche centro-occidentali potranno raggiungere localmente valori attorno a 50 mm in 6 ore e tra 80 e 100 mm in 24 ore, mentre sulle aree della pianura occidentale gli accumuli potranno raggiungere al più 30 mm in 24 ore. Per il vento l’allerta è arancione sui rilievi centro-occidentali, centrali e orientali. con raffiche fino a 90 km/h sulle zone di crinale.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte