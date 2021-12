Vento, piogge e neve, in arrivo una nuova ondata di maltempo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – La tregua dal maltempo è finita.

Nelle prossime ore una nuova perturbazione alimentata da aria

fredda e sospinta da forti venti di Libeccio raggiungerà un po’

tutta Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che, per

quanto riguarda la giornata di oggi, il tempo peggiorerà subito

sulla Sardegna con cielo coperto e isolati piovaschi,

successivamente le nubi aumenteranno decise su Liguria centrale

e orientale, Toscana, Lazio, Campania e coste del basso tirreno

(calabresi e siciliane). Col passare delle ore le precipitazioni

diventeranno più frequenti sull’alta Toscana, sullo spezzino ed

entro sera su Sardegna, Lazio e Campania. Rovesci intensi e

temporali in nottata interesseranno le medesime regioni mentre

comincerà a piovere anche in Emilia Romagna e in Veneto. Sarà

domani che la perturbazione diventerà più cattiva. Nubi e piogge

bagneranno il Nordest, ma si concentreranno con maggior

intensità su Toscana, Lazio e Campania. Non sono da escludere

nubifragi in provincia di Roma, Rieti, Frosinone, Latina e

Caserta. I venti soffieranno sempre più forti da Libeccio con

raffiche fino a 80 km/h e possibilità di mareggiate sulle coste

tirreniche. La neve sarà diffusa sugli Appennini e in Sardegna,

ma a partire dai 1000-1200 metri di quota, debole invece sulle

Alpi del Triveneto a partire dai 7-900 metri. Le temperature

rimarranno fredde al Nord con possibili gelate in pianura.

Nel dettaglio:

Mercoledì 1. Al nord: si copre in Liguria con piovaschi sullo

spezzino, entro sera si copre un po’ ovunque. Al centro:

peggiora su Sardegna, Toscana e Lazio con piogge via via più

diffuse entro sera. Al sud: peggiora in Campania con piogge,

nubi diffuse su Calabria e Sicilia.

Giovedì 2. Al nord: piogge al Nordest, più asciutto altrove. Al

centro: maltempo su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria, neve a

1200m. Al sud: maltempo in Campania. Asciutto altrove.

Venerdì 3. Al nord: via via più soleggiato. Al centro: instabile

su Adriatiche e basso Lazio con neve a 7-900m. Al sud: molto

instabile con piogge, temporali e neve dai 1200m, ma con quote

in calo. (ANSA).



