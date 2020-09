Vergognoso “schiaffo” di De Benedetti: “Auguri al Cav, un imbroglione”

Ci mancava il livore di Carlo De Benedetti. L’Ingegnere mostra la sua solidarietà in modo del tutto curioso a Silvio Berlusconi che si trova ricoverato al San Raffaele di Milano per il contagio da Coronavirus. Le parole dell’imprenditore vanno lette con estrema calma perché non sono i soliti auguri di pronta guarigione ma nascondono un conto in sospeso col Cavaliere. Partecipando ad una tavola rotonda al festival della tv di Dogliani ha affermato: “Chiedo un applauso di incoraggiamento e gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese”. L’affondo si fa sempre più duro subito dopo: “È stato un grande imbroglione- aggiunge- lui ha versato, non a me che non ho preso neanche un euro, ma alla Cir 562 milioni che è la più grande goduria che io abbia avuto nella mia vita”. La tempistica di questo sfogo contro il leader di Forza Italia appare ai più del tutto inopportuna. In tanti in questi giorni hanno inviato messaggi di auguri per una pronta guarigione al Cavaliere. Da Prodi a Conte, fino a Mattarella. Di certo l’ex premier, il professore di Bologna, non è stato un “amico” politico del leader di forza Italia eppure in questa occasione ha usato parole chiare per mandare un abbrraccio al leader di Forza Italia. Il Professore ha infatti espresso a Berlusconi la sua vicinanza. E anche altri esponenti della sinistra hanno comunque speso parole di affetto per il Cavaliere. Inutile poi ricordare l’applauso del Parlamento per esprimere la vicinanza delle istituzioni al Cavaliere. De Benedetti ha deciso però di uscire dal coro e di usare il suo messaggio di “pronta guarigione” per attaccare in modo chiaro l’imprenditore Berlusconi con cui ha avuto diverse battaglie in passato.

Ma di fatto questa uscita di sicuro attirerà parecchie critiche. Intanto sul fronte clinico le condizioni del leader di Forza Italia, secondo quanto riportato dal professor Alberto Zangrillo, non destano grande preoccupazione: “La situazione clinica è allo stato attuale tranquilla e confortante con indici clinici compatibili con quello che abbiamo osservato prima clinicamente e poi in diagnosi”. Il Cavaliere, come ha spiegato lo stesso Zangrillo, resterà ricoverato ancora per qualche giorno. Poi tornerà in campo per dare tutto il suo sostegno alla corsa alle Regionali del centrodestra che intravede ormai la spallata finale al governo giallorosso. Con buona pace di chi in questi giorni ha usato il Covid per attaccare il Cavaliere.