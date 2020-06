(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Verona batte Cagliari 2-1 in uno dei recuperi della 25/a giornata del campionato di serie A giocati oggi. Una doppietta di Samuel Di Carmine regala la vittoria al Verona contro un mai domo Cagliari. Mezzora di grande calcio per i gialloblù poi l’espulsione di Borini permette al Cagliari di tornare in gara e il gol di Simeone la riapre. Il Cagliari nella ripresa attacca ma il rosso a Cigarini toglie le speranze ai sardi. (ANSA).



