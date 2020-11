Verona-Roma; udienza ricorso rinviata a lunedì 9

(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Era atteso per oggi il verdetto sul

ricorso della Roma sul caso Diawara, ma il club giallorosso ha

chiesto e ottenuto dalla la Corte Sportiva D’Appello Nazionale

il rinvio dell’udienza a lunedì prossimo, 9 novembre. La squadra

di Fonseca, che a Verona sul campo aveva pareggiato 0-0, era

stata punita con lo 0-3 a tavolino. Il giudice sportivo, aveva

sanzionato la Roma, ricorda la Figc in una nota, “per aver

schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25

giocatori della rosa”. Quel giocatore era appunto Diawara, che

era stato erroneamente inserito nella lista degli Under 22.

(ANSA).



