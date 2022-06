Verona: Simeone riscattato a titolo definitivo

ROMA - GAETANO PECORARO, 'IL MALE NON E' QUI. MATTEO MESSINA DENARO. IL ROMANZO' (Sperling & Kupfer, pp. 240, 18.90 euro) "Matteo Messina Denaro per me è un'ossessione. Mentre ricordiamo le stragi di mafia e definiamo chiusi capitoli che non lo...