Verona: Tudor, col Milan vogliamo vincere

(ANSA) – VERONA, 07 MAG – Sorride Igor Tudor. Inevitabile

durante la conferenza stampa che anticipa la gara con il Milan

la domanda sulla “fatal Verona”. “Non si poteva scappare da

questa domanda – ammette ridendo il tecnico croato -. Ma per noi

cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Noi vogliamo

vincere, c’è una partita da giocare, nella quale ci saranno più

tensioni rispetto al solito. Anche se saranno da vivere come una

normale partita di calcio”.

Cerca di stemperare i toni Tudor. Ma sulla forza e sulla

determinazione del suo Verona non fa sconti. “Per noi è stata

una settimana come le altre, vissuta con concentrazione e nella

maniera giusta. Per loro sarà una gara molto importante, e di

conseguenza lo sarà anche per noi, perché quando ti guardano

tutti vuoi fare sempre bella figura”. Tudor ammette che il Milan

è una grande sorpresa. “Se si guarda la rosa che hanno –

dichiara – sono al terzo o al quarto posto, questo significa che

il club e l’allenatore hanno fatto un lavoro straordinario. Sono

due anni che sono là, faccio i complimenti a tutti. Hanno grande

corsa e fisicità, quindi dovremo essere al massimo sotto quel

profilo”.

In settimana a Tudor sono arrivati i complimenti di Marcello

Lippi, parole che hanno riempito d’orgoglio l’attuale allenatore

del Verona. “Ho una stima enorme e un sentimento forte per un

allenatore che ha fatto la storia – ha sottolineato -. Mi ha

portato in Italia, è stato il tecnico più importante della mia

carriera: il mio modo di vedere il calcio lo devo a lui, ho

appreso molto da lui. Gli voglio bene, anche se negli ultimi

anni non ho avuto la fortuna di incontrarlo. È uno dei

complimenti più belli ricevuti negli ultimi anni”. (ANSA).



