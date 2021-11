Verona: Tudor, match a Napoli dà grandi motivazioni

Condividi l'articolo









(ANSA) – VERONA, 06 NOV – “Napoli sarà una partita difficile

per noi, giocheremo in casa di una delle favorite per lo

scudetto, una squadra composta da giocatori forti ed un

allenatore bravo come Spalletti. È una motivazione grande per

noi, l’obiettivo è quello di fare bene, di imporci come fatto

sinora e poi vedremo cosa succede”. Così l’allenatore del

Verona, Igor Tudor, prima della trasferta al Maradona.

Il tecnico croato svolge quindi una riflessione sulla prima

parte del campionato: “Viste le prime undici giornate – osserva

-, il Napoli merita più di tutti di stare in testa alla

classifica. Per noi domani sarà bello affrontare la capolista.

Cerco sempre di trasmettere il coraggio ai miei ragazzi e sono

sicuro che anche domani daremo il massimo. Vogliamo fargli male,

attaccandoli e non pensando a difenderci e basta. Il calcio deve

essere un divertimento ed uno spettacolo” (ANSA).



