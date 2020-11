Nell’ambito dell’edizione digitale di Ecomondo, la fiera che è diventata un punto di riferimento europeo per l’innovazione industriale e tecnologica legata all’economia circolare, giovedì 5 novembre 2020 dalle 14 alle 16.30 è in programma un importante webinar intitolato Verso il nuovo piano triennale di attuazione 2021-2023 del Piano energetico regionale. L’evento prevede una presentazione del bilancio del Piano triennale di attuazione 2017-2019 e una sessione di approfondimento sul tema delle infrastrutture e degli impianti di produzione di energia, sotto l’aspetto dell’efficienza energetica e del ruolo crescente del contributo delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla decarbonizzazione.

Il Piano energetico regionale – Per fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima ed energia fino al 2030, in materia di rafforzamento dell’economia verde, risparmio ed efficienza energetica, sviluppo di energie rinnovabili, interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione. L’incontro sarà il primo confronto pubblico su reti e produzioni per la transizione energetica e il futuro sostenibile. L’evento dà avvio al percorso partecipato per la definizione degli interventi da programmare nel triennio 2021-2023.

Gli obiettivi fissati dalla Regione nel nuovo Piano sono:

Ridurre del 40% le emissioni inquinanti

Raggiungere il 27% di fonti rinnovabili

Aumentare fino al 47% il livello complessivo di efficienza energetica.

Al webinar partecipa anche Vincenzo Colla, assessore a Sviluppo economico, green economy, lavoro e formazione della Regione Emilia-Romagna, mentre le conclusioni sono affidate a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e ad Alessandra Todde, sottosegretario del Ministero dello sviluppo economico.

Per partecipare al webinar occorre entrare nell’area riservata visitatore, cercare nel menu Eventi il webinar della Regione e seguire le istruzioni per il collegamento.

Invito ( 9.97 MB)

