Verso il Palmares di Cannes, l’Italia è fuori

Condividi l'articolo

A poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival di Cannes, questa sera alle 20,30, secondo quanto apprende l’ANSA, l’Italia non sarebbe nel palmares deciso ieri notte dalla giuria presieduta dallo svedese Ruben Ostlund.

Per Rapito di Marco Bellocchio, Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti e La Chimera di Alice Rohrwacher nessun riconoscimento, del resto la competizione è stata ad alti livelli. L’Italia porta a casa la visibilità di tre film in concorso come non accadeva da anni.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte